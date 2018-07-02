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Yozgat'ta veliler kayıt için okul önünde sabahladı

Çocuklarını istedikleri öğretmene ön kayıt  yaptırmak isteyen veliler, akşam saatlerinden itibaren okulun önünde nöbet tuttu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
Yozgat'ta veliler kayıt için okul önünde sabahladı

Çocuklarının ön kaydını yaptırmak ve istediği öğretmeni seçmek isteyen  yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde beklemeye  başladı.

Bazı veliler, çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde sabahladı. Kendi aralarında sıra listesi oluşturan veliler, mesainin başlamasıyla  çocuklarını okula kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı. 

Torununu kaydettirmeye gelen Serkan Civelek, istedikleri öğretmeni  seçebilmek için beklediklerini belirterek, "Öğretmen tercihi yapacağız. Sabaha  kadar bekleyeceğim. Sekizinci kişiyim." dedi.

Selma Çankaya da torununu okula kaydettireceklerini ifade ederek,  "Gece saat 01.00'de geldim, gidip saat 04.00'de geri geldim." diye konuştu.

Okulun müdürü Yusuf Saraç ise 2 Temmuz'da ön kayıt yapılacağı  duyurusunu yaptıklarını söyledi.

 Velilerin kendilerine saat kaçta gelmeleri konusunda sorular sorduğunu  aktaran Saraç, "Sabah 08.00 itibarıyla kayıt yapacağımızı söyledik. Veliler de  bir gün önceden gelip burada beklemişler. Amacımız velilerimizin hakkı yenmesin,  velimiz gönlünde olan öğretmene çocuğunu yazdırsın. Üç yıldır bunu uyguluyoruz ve  bu sistemden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Okullarına kaydı çıkan hiçbir öğrencinin boşta kalmayacağını dile  getiren Saraç, "Şu anda birinci sınıf için 5 sınıfımız var, gerekirse iki sınıf  daha açabiliriz." diye konuştu.

Saraç, sabah saatlerinde gelenlerle birlikte 120 öğrencinin ön kaydını  yaptıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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