Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Y.E.T. (27) ile T.E. (31) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.E.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.