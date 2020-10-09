  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
Aktüel

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:32:41 -
Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Y.E.T. (27) ile T.E. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.E.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördükle..
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı
Ekonomi

İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi öğrenci şehirlerini de vurdu. Uzaktan eğitime geçilmesiyle evler boş kalınca kiralarda yüzd..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay