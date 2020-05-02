  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde korona virüs denetimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:06:12 -
Yozgat’ta toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıldı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde korona virüs denetimi yaptı.


Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgenin uygulanmasına yönelik denetimlerini şehir merkezinde sürdürdü.


Ekipler, kent merkezinde ticari taksi ve otobüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol etti. Ekipler ayrıca denetimlerde maske ve eldiven kontrolü de gerçekleştirdi.


Denetimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı