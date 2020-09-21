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Aktüel Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:55:52 -
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir otomobilde ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarih eser niteliği taşıyan 18 heykel, 11 sikke, yüzük ve 9 obje bulundu. S.A, U.D, O.E. ve M.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eserlerin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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