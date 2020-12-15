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Aktüel Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:07:27 -
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ve 8 figür ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tarihi eser satışı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler M.U. ve A.K'nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, değişik dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ile 8 figür ele geçirildi.

M.U.ve A.K, gözaltına alındı.

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