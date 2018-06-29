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Yozgat'ta sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

29 Haziran 2018 Cuma 22:27
Yozgat'ta sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kızını gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) götürmek üzere Sarıkaya ilçesinden Yozgat merkeze giden 55 yaşındaki Abdullah Özbek idaresindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun’a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan Esra Özbek, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Abdullah Özbek’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:27
  1. Yozgat
  2. yozgat
  3. sargun
  4. sınav

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