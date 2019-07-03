Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akraba oldukları öğrenilen taraflar, tabancayla karşılıklı ateş açtı. Yaralanan Hasan Y, Mustafa Y, Ali Y, Yıldırım Y. ve Murat Y, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarmaekipleri fabrikada güvenlik tedbiri aldı.

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