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Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akraba oldukları öğrenilen taraflar, tabancayla karşılıklı ateş açtı.

Yaralanan Hasan Y, Mustafa Y, Ali Y, Yıldırım Y. ve Murat Y, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmaekipleri fabrikada güvenlik tedbiri aldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
  1. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi
  2. jandarma ekipleri
  3. Yerköy ilçesi

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