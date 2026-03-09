  • İSTANBUL
Yerel Yozgat'ta pembe istila: Allı turnalar Gelingüllü Barajı'nı görsel şölene çevirdi!
Yerel

Yozgat'ta pembe istila: Allı turnalar Gelingüllü Barajı'nı görsel şölene çevirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yozgat'ta pembe istila: Allı turnalar Gelingüllü Barajı'nı görsel şölene çevirdi!

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve halk arasında "allı turna" olarak adlandırılan yüzlerce flamingo, göç yolculukları sırasında Yozgat’taki Gelingüllü Barajı’na adeta çıkarma yaptı. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan baraj, yükselen su seviyesi ve sunduğu zengin besin kaynaklarıyla bu yıl da göçmen kuşların en önemli duraklarından biri oldu.

Baharın habercisi allı turnalar Yozgat'taki Gelingüllü Barajı'nda görüntülendi. Yüzlerce flamingonun baraj çevresinde oluşturduğu manzara, doğaseverlere ve bölge halkına görsel şölen sundu.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda göçmen kuşların önemli duraklarından biri haline geldi. Baraj, özellikle ilkbahar aylarında flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

 

Bu yıl su seviyesinin de oldukça yükseldiği barajda yüzlerce flamingo, özellikle sığ bölgelerde beslenirken görüntülendi. Su yüzeyinde süzülen ve zaman zaman toplu halde havalanan flamingoların kanat çırpışlarıyla ortaya çıkan pembe tonlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu. Flamingoların sürü halinde uçuşu gökyüzünü adeta renklendirirken, ortaya çıkan manzaralar fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Göç yolundaki önemli duraklardan biri olan Gelingüllü Barajı'nda flamingolar belirli bir süre konaklayıp besleniyor, ardından göç yolculuklarına devam ediyor. Barajda flamingoların yanı sıra pelikan, yaban kazı, ördek ve turna gibi birçok kuş türü de zaman zaman görülüyor.

 

"Allı turnalar buraya gelince çok mutlu oluruz"

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise her yıl flamingoların gelişini heyecanla bekliyor. Baraj çevresinde yaşayan Satılmış Şahin, flamingoların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kodallı köyündeyim. 1951 doğumluyum. Baraj buraya kurulalı 30 sene oldu aşağı yukarı. Bu allı turnalar buraya gelirler. Bunlar geldiği zaman da çok mutlu oluruz. Şöyle bakarız çıkarız bakarız mutlu oluruz" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara, Yozgat'ta baharın gelişini adeta görsel bir şölenle müjdeliyor.

