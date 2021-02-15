Yozgat'ta okullar tatil mi? 16 Şubat Yozgat kar tatili açıklaması

Yüz yüze eğitime kademeli olarak da başlanacak olması milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırırken, Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışının beklenmesi nedenle köy okullarının 16 Şubat Salı yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, Yeniyer beldesi Ahmetfıkalı Mahallesi ile Araplı beldesinde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kovid-19 hastası ve temaslılardan dolayı Ahmetfakılı ilk ve ortaokulu ile Araplı beldesinde Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu ve Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nun yüz yüze eğitime açılması 1 Mart'a ertelendi. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizin eğitimi uzaktan sürecek." dedi.