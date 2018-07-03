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Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi

Öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını düşürmelerini sağlamak amacıyla bir okulun önündeki yola 3 boyutlu yaya geçidi yaptı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:54
Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3 boyutlu" yaya geçidi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi'nden destek alan Sosyal Girişimcilik Kulübü üyesi ortaokul öğrencileri, "Okul Destek Projesi" kapsamında, sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını azaltmalarını sağlamak amacıyla, Fatma Temel Turhan Ortaokulu önünde bulunan yola 3 boyutlu yaya geçidi çizdi.

İlk bakışta yolda bir yükselti olduğu izlemini yaratan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor. Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projenin şehir içinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, öğrencilerle yaptıkları çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Hem çocuklarda yaya geçidi bilinci oluşturmak hem de sürücüler için yavaşlatıcı bir uygulama olması için bu çalışmayı yaptık" dedi.

Yaya geçidini yapan öğrencilerden Şemsinur Şevval İbiş de, sürücülerin bazen yaya geçidinden hızlı geçtiğini dile getirerek, "Yaya geçidinde taş varmış, yayalar yukarıdan gidiyormuş gibi gözüküyor, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Bahar Bolat ise, yoldan geçenlerin güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek için üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.

Sürücü Mühibe Akyıldız da, üç boyutlu yaya geçidinin dikkat çeken bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:54
  1. Bolat
  2. Yozgat

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