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Aktüel Yozgat'ta kumar oynayan 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza
Aktüel

Yozgat'ta kumar oynayan 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:09:55 -
Yozgat'ta kumar oynayan 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza uygulandı.

Sorgun ilçesinde bir bağ evinde gece kumar oynandığı ve uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 32 deste oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 lira ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilere farklı suçlardan toplam 26 bin 250 lira idari para cezası uygulandı ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.






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