Gündem Zelenski rest çekti: Yunanistan'ı şok eden Türkiye şartı
Zelenski rest çekti: Yunanistan'ı şok eden Türkiye şartı

Zelenski rest çekti: Yunanistan'ı şok eden Türkiye şartı

Ukrayna ile insansız deniz araçları konusunda uzun zamandır görüşen Yunanistan, protokollerin yapılması aşamasında şok bir şartla karşılaştı. Yunan basının hakaretler yağdırdığı Ukrayna lideri Zelenski, Atina’ya “Yunan Kuvvetleri, Ukrayna’da üretilen veya Ukrayna teknolojilerini içeren sistemleri hiçbir şartta Türkiye’ye karşı kullanmamalı” şartını koyarken, “Sizin için Erdoğan’la aramı bozamam” dedi.

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın insansız deniz aracı üretimi ve teknoloji gelişimi için Ukrayna ile yapacağı anlaşma Türkiye sebebiyle çöktü.. Yunanistan’da dün bir çok gazete ve internet istesi Atina’nın Kiev’le yapmayı planladığı anlaşmanın bozulduğunu duyurdu.

 

Basındaki haberlerde; “Yunan hükümeti, Volodimir Zelenski’nin çıkarları için her şeyi yaptı, müttefiklerin talimatlarına körü körüne uydu (hatta birçok kez ülkemizin çıkarları pahasına bile), ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı, nankör, arsız ve utanmaz olmasının yanı sıra, Türkiye yanlısı olduğunu da sık sık ve defalarca kanıtlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor” denildi

Bankingnews, Newsbreak ve Defense Express gibi bir çok site ve gazete Ukrayna lideri Zelenski’nin Türkiye’yi öncelediğini ve Atina yönetimine “Yunanistan için Erdoğan’la aramı bozamam” dediğini ifade etti.

 

ZELENSKİ, YUNANİSTAN’I KOMUTA ETMEK İSTİYOR

Haberlerde, “Zelenski’nin son meydan okuması, Yunan şirketlerinde yerel üretimin oluşturulmasını ve ardından Yunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tedarik edilmesini öngören deniz insansız hava araçları alanındaki Yunan-Ukrayna savunma işbirliği anlaşmasıyla ilgili. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Yunanistan’ın bu insansız deniz araçlarını (özellikle MAGURA 5’i ) nasıl kullanacağı konusunda veto yetkisine sahip olmak istediğini açıkladı ve bu da müzakerelerde bir tıkanıklığa yol açtı! Zelenski, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’da üretilen veya Ukrayna teknolojilerini içeren sistemlerini hiçbir şartta Türkiye’ye karşı kullanmasını engellemek istiyor. Yunan yetkililer, Atina’nın bu koşulu kabul etmediğini ve silah sistemlerinin, özellikle askeri bir çatışma sırasında, başka bir ülke tarafından getirilen kısıtlamalar altında çalışamayacağını söyledi” denildi.

ACİL BİR ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR

Defense Express’e göre , Yunanistan-Ukrayna arasındaki ilk anlaşma, Yunanistan’da üretilen insansız deniz araçlarında Yunan elektronik sistemlerinin, optik ekipmanlarının ve diğer sensörlerinin yanı sıra savaş başlıklarının kullanılmasını öngörüyordu. Aynı zamanda, Ukrayna’nın katılımının sadece motor ve yakıt sistemine sahip bir deniz platformu gövdesi tedarikini değil, aynı zamanda savaş etkinliği kanıtlanmış bir kontrol sistemi ve yazılımı da içerdiği görülüyor.

Defense Express ayrıca, “ Yunanistan’ın insansız deniz araçları konusunda Türkiye’nin çok gerisinde kaldığı göz önüne alındığında, bir çözüme ihtiyacı olduğu da dikkate alınmalıdır “ yorumunu yaptı.

