Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) dünkü seçimlerinde yaşananlar ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesajın kürsüden okunması, yazar Ali Karahasanoğlu’nun gündemindeydi. Karahasanoğlu, yargı süreci devam eden ve ağır suçlamalarla karşı karşıya olan isimlerin "demokrasi" maskesi altında kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti.

"Suçüstü yakalananlar resmi toplantıları kullanıyor"

Karahasanoğlu, TBB’nin yeni divanının CHP’li isimlerden oluşmasını eleştirerek, resmi görevlerde "yandaşlık" yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardaki itiraflara dikkat çeken yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu, işlediği suçlardan dolayı suçüstü olduğu ve yargılama sırasında itirafta bulunan müteahhitlerin ifadeleri çerçevesinde artık aleyhinde mahkumiyet kararı çıkacağı çok net ortada olduğu için gözü hepten karardı. Her fırsatı değerlendirip kendisini legalize etmeye çalışıyor."

"Metresini bankamatik memuru yapanlar aklanıyor mu?"

Yazısında, belediyelerdeki kadrolaşma ve usulsüzlük iddialarına da değinen Karahasanoğlu, cezaevinden gelen mesajın içeriğini "yargıyı itibarsızlaştırma çabası" olarak nitelendirdi. Karahasanoğlu, belediye kaynaklarının kişisel ilişkiler için kullanıldığını savunarak şöyle devam etti:

"Siz hırsızlıklarımızı, ihaleye karıştırdığımız fesatları tespit ediyorsunuz, metreslerimizi belediyede bankamatik memur yaptığımızı tespit ediyorsunuz... Ama bunların hepsi, para gücüyle boşa çıkartılacak algısı oluşturulmak isteniyor. Halk; metreslerin işe alındığı gerçeğine değil, oluşturulan bu mağduriyet algısına inandırılmaya çalışılıyor."

"Seçilmiş olmak dokunulmazlık zırhı değildir"

Karahasanoğlu, "seçilmiş yöneticilerin tutuklanmasının hukuksuzluk olduğu" yönündeki argümanlara da karşı çıktı. Belediye başkanlarının anayasada olmayan bir dokunulmazlık zırhına büründürülmek istendiğini belirten yazar, "Hırsızlık da yapsa, kamu malını da gasp etse, rüşvet de alsa dokunulmayacak mı?" sorusunu sordu.

Toplantıda bu duruma sessiz kalan kamu görevlilerini de eleştiren Karahasanoğlu, suçlamaların odağındaki isimlerin mesajlarının resmi kürsülerden okunmasının bir "rezalet" olduğunu ifade ederek yazısını sonlandırdı.

