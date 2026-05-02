Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA, atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu.

 ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya hesabından test atışının videosunu paylaşarak, "Yönlendirilmiş enerji silah sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

 ALKA ÖZELLİKLERİ:

Menzil: 2.5 kW’da 750 metre; 5 kW’da 1500 metre
Hedef takip sayısı: 100 hedefe kadar
Drone tespit radarı ile birlikte hedef tespiti
Mobil, taşınabilir ve sabit kullanım imkanı
Gece-gündüz görev yapabilme
Sabit ve döner kanatlı mini ya da mikro İHA’lar, dolanan mühimmatlar, gibi üzerinde kamera, patlayıcı gibi farklı faydalı yükler taşıyabilen hava araçlarını ve bunların sürülerini imha edebilen ALKA NEW(Network Enabled Weapon – Ağ Yetenekli Silah), aynı zamanda meskun mahallere yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar (EYP) ve bombalı tuzakları da güvenli bir mesafede etkisiz hale getirebilmektedir.

 

2023 yılında seri üretim çalışmalarına başlanan ALKA NEW Konsepti’nde bulunan tüm ALKA silah sistemleri tek bir hedefe ya da çoklu hedeflere odaklanabilirken yapay zeka ile hedef takibini gerçekleştirmektedir. Sistemin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Elektro-optik hedef takip sistemi ile yüksek hassasiyette hedef takibi ve imhası
Hedef üzerinde tahrip edilecek bölgenin hassas seçimi
Yapay zeka ile görüntü üzerinden otomatik hedef tespiti, takibi ve belirlenen hedefe otomatik yönlenme
Sürü saldırılarında hedef sayısından bağımsız engelleme ve seri atış yapabilme
Minimum yanlış alarm ve ikaz verme yeteneği
Nöroergonomi uygulaması ile kullanıcı üzerindeki operasyon yükünü azaltma

ALKA YESS, askeri ve kamu alanlarının yanı sıra meskun mahal ve toplu yaşam alanlarının korunmasında etkili bir çözüm sunar. Sistem, sabit, taşınabilir ve mobil olarak kullanılabilir.

 

