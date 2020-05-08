  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat’ta kuaför ve berberler dezenfekte edildi

Yozgat Belediyesi, 11 Mayıs’ta hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:48:42 -
Yozgat’ta kuaför ve berberler dezenfekte edildi

Yozgat Belediyesi, 11 Mayıs’ta hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.


Yozgat Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs’tan itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki işletmeleri dezenfekte ederek, kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.


Normalleşme sürecinin ardından Yozgat Belediyesi Zabıta Ekiplerince kuaförler ve berberler denetlenecek ve maske, dezenfektan, eldiven gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanıp kullanılmadığı kontrol edilecek.


Dezenfekte çalışmaları dolayısıyla Yozgat Belediyesine teşekkür eden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, açılışa hazır olduklarını söyledi. Çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olduğunu hatırlatan Güneş, vatandaşların yoğunluk oluşturmamasını ve randevu sistemine uymasını istedi.


Her türlü hijyen kurallarına dikkat edeceklerini de belirten Güneş, kullan at havluların ve iş önlüklerinin hazır olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı