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Yozgat'ta korkutan yangın! 5 daire kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle çatı katı ve teras katta bulunan 5 daire kullanılamaz hale geldi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 00:57
Yozgat'ta korkutan yangın! 5 daire kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesi Neva Evleri Apartmanı'nda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçe belediye itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına emniyet müdürlüğüne ait Toma ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle de müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İTFAİYEYE TEPKİS GÖSTERİLDİ

İtfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını söyledi. Yunus Emre Sarıkaya isimli vatandaş, daha önce de dükkanlarının yandığını belirterek, "Dükkanımızı söndüremeyen itfaiye ekipleri şimdi de evimizin çatısı yanıyor ve söndüremiyorlar." dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da olay yerine gelerek vatandaşlardan ve itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:57
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