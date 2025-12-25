Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmi para birimi olarak euroya geçmeye hazırlanıyor. Bu tarihten sonra ülkede maaşlar, emekli aylıkları ve tüm sosyal yardımlar leva yerine euro cinsinden ödenecek. Dönüşüm işlemleri, gelir kaybını önlemek amacıyla yasal olarak belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılacak.

MAAŞLAR EUROYA ÇEVRİLECEK



Yeni yılın ilk gününden itibaren çalışan maaşları, sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki emekli aylıkları, sosyal yardımlar ve nakdi destekler yalnızca euro üzerinden ödenecek. Tüm tutarlar, resmi sabit döviz kuru esas alınarak çevrilecek ve en yakın euro sentine yuvarlanacak. Üçüncü ondalık basamak sıfırdan büyükse, ikinci basamak yukarı yuvarlanacak.

ÇALIŞANLAR İÇİN KORUYUCU KURAL



İş sözleşmelerinde leva olarak yazılı maaşlar euroya çevrilirken, çalışanın aleyhine bir durum oluşmaması garanti altına alınıyor. Yuvarlama gerekiyorsa, ortaya çıkan euro tutarı leva karşılığından daha düşük olamayacak.

Örnek olarak: 2 bin leva brüt maaş, euroya geçişle birlikte 1.022,59 euro olacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE NAKİT DESTEKLER



Tüm sosyal yardımlar da aynı kurallar çerçevesinde euroya çevrilecek. Devlet, para birimi değişimi nedeniyle hiçbir hak sahibinin gelir kaybına uğramayacağını vurguluyor.

Ayrıca, bireysel emeklilik hesaplarında biriken paralar otomatik olarak euroya çevrilecek. Emeklilik sigorta şirketleri de, hesap bakiyelerini resmi kura göre güncellemekle yükümlü olacak.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE ÇİFTE GÖSTERİM



Geçiş döneminde, emeklilik fonları hesap bakiyelerini hem leva hem euro cinsinden gösterecek.

Bu çift gösterim ücretsiz olacak ve euroya geçişten önceki yıl sonu itibarıyla hesaplanan tutarları yansıtacak.

Böylece 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, uzun bir bekleyişin ardından 1 Ocak 2026'da Euro kullanmaya başlayacak ve Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacak. Bulgaristan Parlamentosu, 2022'de ülkenin para biriminin avroya geçmesini onaylamıştı.