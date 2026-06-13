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Yerel Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı
Yerel

Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı

Yeniakit Publisher
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Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden düşen otomobilde bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.A'nın (50) kullandığı 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.N.A, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

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