Yozgat’ta diyabetli hastalar bir araya geldi

Yozgat’ta Diyabet Buluşmaları etkinliğinde diyabetli hasta ve yakınları Kayyumzade Konağı’nda bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte diyabetli hastalar ve yakınları ile bir araya gelen Diyetisyen Betül Başer Uygül, Esra Uysal, Esra Murat ve Azime Bağcı diyabetli hastaların beslenmeleri konusunda bilgiler verdi.

Yozgat Diyabet Dernek Başkanı Meltem Yılmaz açılış konuşmasında birlikten kuvvet doğacağının altını çizerek diyabetli hastaların yaşadıkları sorunlara birlikte çözüm bulunabileceğini belirtti. Yılmaz yaptığı konuşmasında “Yaşadıklarımız tıpa tıp aynı olmasa da yaşadıklarımız benzer. Okulda çocuğumuzun ara öğünü telaşı, kan şeker ölçümü telaşını hepimiz yaşamış, farklı çözümler içinde olmuşuzdur. Ne kadar diyete dikkat etsek de belki de bir amcamız, teyzemiz şekerini düşüremiyordur. Sorunların bizim hayatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. İstedik ki birlikte yol alalım, birbirimize destek olup, sorunlarımızı birlikte çözelim. Diyabette en önemli şartın doktor kontrolü olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Diyabette sonra insülin, diyet ve spor üç saç ayağı dediğimiz yaşam biçimini önemsememiz gerekiyor. Hem kendi hayatımızda hem de çevremizde farkındalık oluşturmak da birlikte bize düşüyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Program hasta ve yakanlarının soru ve cevaplarıyla son bulurken programda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.