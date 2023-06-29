Yozgat'ta dağ taş her yerden fışkırıyor! Türkiye'ye yeni müjdelerin gelmesi hedefi: Yatırımcıların gözdesi

Gelin tam ortasında yer alması nedeniyle aynı mevsim içerisinde farklı bölgelerin iklim koşullarının yaşadığı Yozgat ilinin farklı folklorik özelliklerinin bünyesinde barındırmasının yanında tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğu kaydedildi konuya ilişkin yapılan çocukla alıştırmalarda Türkiye'nin bitki Fransız zenginliğinin Avrupa ve dünyadaki pazar hacmi ve önemini oldukça büyük olduğunun dikkatli çekildi .

Zengin Flora'nın önem arz eden büyük bir kısmını tıbbi ve aromatik bitkilerin oluşturulduğu aktarıldı Yozgat'ın iklim Toprak özellikleri coğrafya yapısına bağlı olarak tıbbi kanun bitkilerin doğal olarak yetiştiği oldukça geniş bir bitki türünü kapsayan ilde bitki türleri yetiştiriciliği ve iletişimi alanların belgesel farklılıklar gösterdiği bildirildi.

kekik yabani nane salep ve Siyah buğday Yozgat'ta yetiştiriciliğinden ziyade bölgede doğal ortamda yetiştirildiği kaydedildi.

Yozgat'ta özellikle kekik ve yabani nane popülasyonun diğer türleri olan daha fazla olduğunu dikkat çekilerek raporlarda özellikle kekik ve nane türlerinin toprak ve iklim eksiklerin bakıldığında bölgenin toprak ve iklim koşulları türleri yetiştirdiği açısından uygun olduğu ortaya çıkmıştır denildi.

Yabani nane ve kekik bitkisi doğal olarak yetişiyor

Yozgat İl genelinde yabani nane ve keki bitkisinin yetiştiği belirlendiği bölge genelinde yayılış gösteren yabani nane Dere yatakları ve kulak arazilerde kekik ise dağlık arazilerde Kıraç alanlarda ve maralarda yetiştiği aktarıldı salep bitkisinin daha çok Yozgat'ın Doğu kesimine oranlık alanlarda bulunduğu salebin ekmek ekonomik değere sahip olduğu açıklandı bilinçsizce toplanma sonucu salep popülasyonunun bölgede azaldığı bitki varlığını teski altına soktuğu ifade edildi

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surmelihaber'in derledği haberde: Yozgat'ta İkinize bitkisine de çok sık rastlanmadığını belirtilerek ekinazya ihbar aylarında fazla bölgelerde çok az olarak doğal ortamda yetişmektedir bölgede kuru buğday bitkisinin doğal Yetişme alanı bulunmaktadır saklıkaya ilçesinde profesyonel alanda ilk olarak ikinazya ve karabuğday bitkilerini yetiştiriciliği yapılmıştır yetiştiriciliği yapılan ekinez ve yukarı buğday bitkilerinin toprak ve iklim özelliklerine uyumları dikkat çekmiştir bu bitkilerin hastalığı ile birlikte oldukça önemli oranlarda verim alınmıştır denildi.

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