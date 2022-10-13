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Gündem Yozgat'ta DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Gündem

Yozgat'ta DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 18:10:00 -
Yozgat'ta DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim'de DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, DAEŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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