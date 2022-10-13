Yozgat'ta DAEŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim'de DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, DAEŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.