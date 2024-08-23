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Yerel Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü
Yerel

Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-23 02:50:00 -
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü

Yozgat’ta gece saatlerinde etkili olan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Geniş alana yayılan yangın Orman İşletme, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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