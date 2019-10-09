0553 313 94 23

Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu

Yozgat'ta SGK memuru, mahallesindeki çeşmenin önünde ölmüş halde bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:12
Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi önünde ölü bulundu

Aşağı Çatak Mahallesi Altan Güneş Caddesi'ndeki mahalle çeşmesi önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 63 yaşındaki Mustafa Duygu olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SGK İl Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Duygu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberi alan Duygu'nun yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:12
  1. Aşağı Çatak Mahallesi Altan Güneş Caddesi
  2. Adli Tıp Kurumu morgu
  3. SGK İl Müdürlüğü
  4. 12 Acil Servis ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
    1. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
    2. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
    3. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
    4. Vodafone’lular tek tıkla..
    5. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
    6. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
    7. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
    8. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
    9. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
    10. Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ..
    11. Ünlülerden operasyona destek..
    12. Van'da tehdit ve yaralama suçundan..
    13. Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve..
    14. Bakan müjdeyi verdi! Büyük destek..
    15. Ağır silahlarla yola çıktılar!..
    16. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı..
    17. Moses Chelsea'ye dönüyor
    18. Abdullah Avcı: Bu sıradan bir 3 puan..
    19. THY’nin başvuru sayfası kilitlendi
    20. Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi..
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor