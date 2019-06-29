Yozgat'ta araba direğe çarptı! Yaralılar var
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.29 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
Durbaba Çevik (59) yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolu Sarıhacılı mevkisinde, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9),Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20),Seher Duman (61) ve Asiye Duman (61) yaralandı.
Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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