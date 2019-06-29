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Yozgat'ta araba direğe çarptı! Yaralılar var

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
Yozgat'ta araba direğe çarptı! Yaralılar var

Durbaba Çevik (59) yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolu Sarıhacılı mevkisinde, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9),Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20),Seher Duman (61) ve Asiye Duman (61) yaralandı.

Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
  1. E-88 kara yolu Sarıhacılı mevkisi
  2. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi

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