Yozgat'ta araba direğe çarptı! Yaralılar var Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Durbaba Çevik (59) yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolu Sarıhacılı mevkisinde, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9),Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20),Seher Duman (61) ve Asiye Duman (61) yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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