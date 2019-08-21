Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek 5 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Reşat Özdemir (42) yönetiminde Yozgat'tan Sivas'a hasta bebek sevki için yola çıkan 66 AC 118 plakalı ambulans, Şahinderesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile ambulansta bulunan Hamza Begen, Zeynep Çiğsal, Neslihan Akgül ile Özbek asıllı bebek Fernaz İmami yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bebek ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.