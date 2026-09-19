ABD’den dikkat çeken “Mekke İttifakı” açıklaması: İsrail’e karşı kurulmadı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgedeki dengeler açısından tartışılmaya devam ediyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Washington ve Tel Aviv’in oluşuma yaklaşımına dair mesajlar verdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye birden yapılmış kabul ediliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ittifakın herhangi bir devlete karşı kurulmadığını ve bölgesel güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını daha önce açıklamıştı.

Huckabee: İsrail’e karşı değil

Huckabee, Mekke İttifakı’nın İsrail tarafından bir tehdit olarak görülmediğini belirterek, İsrail’in Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan’a saldırma niyeti bulunmadığını söyledi.

İttifakın kurulmasına ilişkin Washington’da ciddi bir kaygı görmediğini aktaran Huckabee, anlaşmanın üye ülkelerin kendi güvenlik ihtiyaçlarından doğmuş olabileceğini ifade etti.

Huckabee, ittifakın Husiler veya bölgedeki silahlı örgütlerden kaynaklanan tehditlere karşı bir güvenlik mekanizması olarak değerlendirilmiş olabileceğini söyledi.

İsrail, Suudi Arabistan’la anlaşma istiyor

Huckabee’nin açıklamalarında dikkat çeken bir başka başlık ise İsrail-Suudi Arabistan ilişkileri oldu.

Huckabee, İsrail’in Suudi Arabistan ile bir güvenlik anlaşması yapmak istediğini ve Riyad’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılmasının Tel Aviv tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

İsrail tarafında bu konuda çekince olmadığını söyleyen Huckabee, mevcut tereddüdün Suudi Arabistan tarafında bulunduğunu ifade etti.

Huckabee ayrıca İsrail ile Suudi Arabistan arasında askerî ve istihbarat alanlarında ilişkiler bulunduğunu söyledi.

“Washington’da böyle bir kaygı görmedim”

Mekke İttifakı’nın ABD yönetiminde alarm oluşturduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Huckabee, Washington’da anlaşmayı “korkunç bir gelişme” şeklinde değerlendiren bir yaklaşım görmediğini kaydetti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın resmî metninde ise ittifakın temel amacı “her türlü saldırıya karşı kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi” olarak tanımlanıyor. Anlaşma savunma alanındaki iş birliğinin genişletilmesini de öngörüyor.

İttifakın 31 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan ilk Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında kurumsallaşma ve genişleme süreci de ele alındı. Fidan, oluşumun yeni üyelerin katılımına açık olduğunu açıklamıştı.