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Gündem Yorumu kamuoyuna bıraktık! Hem CHP’li hem Atatürkçü hem de torbacı
Gündem

Yorumu kamuoyuna bıraktık! Hem CHP’li hem Atatürkçü hem de torbacı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yorumu kamuoyuna bıraktık! Hem CHP’li hem Atatürkçü hem de torbacı

Denizli’de jandarmanın uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce’nin evinde 1 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği, kendisine ait arazide ise 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP Denizli İl Başkanlığı da gelişmenin ardından İnce’yi ilçe başkanlığı görevinden aldı.

CHP’li ilçe başkanına uyuşturucu operasyonu

Denizli’nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce’ye yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaşındaki İnce hakkında uyuşturucu ticareti şüphesi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ardından jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.

Evden 1 kilo 50 gram esrar çıktı

İnce’nin evinde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. İnce’ye ait arazide gerçekleştirilen aramada ise 21 kök dişi Hint keneviri bulundu. DHA kaynaklı haberlerde operasyonun uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili farklı ajansların ilk haberlerinde miktarlara ilişkin bazı farklılıklar bulunuyor. İHA kaynaklı ilk haberlerde 20 kök kenevir, esrar ve hassas teraziden söz edilirken; DHA’nın daha sonraki haberinde 21 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 50 gram esrar bilgisi yer aldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Operasyonda gözaltına alınan İnce, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İnce hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildi.

CHP görevden aldı

Operasyonun ardından CHP Denizli İl Başkanlığı da harekete geçti. İl yönetiminin olağanüstü toplantı gerçekleştirerek Süleyman İnce’yi CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden aldığı bildirildi.

Böylece CHP’nin Kale’deki ilçe başkanı, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanırken parti yönetimi de İnce’nin ilçe başkanlığı görevine son vermiş oldu.

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Hakk

Bazı CHP lilere rakı az gelmeye başlamış artık kesmiyor demekki
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