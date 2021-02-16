Yozgat okullar tatil mi 17 Şubat | Yozgat yarın okullar tatil mi?

Yozgat yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat’ta köy okullarının yüz yüze eğitime geçmesine karar verdi. Ancak bazı şehirlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Yozgat’ta okullar tatil mi olacak? 17 Şubat Yozgat’ta yüz yüze eğitim var mı?