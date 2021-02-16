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Eğitim Yozgat okullar tatil mi 17 Şubat | Yozgat yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Yozgat okullar tatil mi 17 Şubat | Yozgat yarın okullar tatil mi?

Yozgat yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat’ta köy okullarının yüz yüze eğitime geçmesine karar verdi. Ancak bazı şehirlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Yozgat’ta okullar tatil mi olacak? 17 Şubat Yozgat’ta yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:58:00 -
Yozgat okullar tatil mi 17 Şubat | Yozgat yarın okullar tatil mi?

Yozgat’ta etkili kar yağışı sürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar Yozgat’ta yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Yozgat’ta okullar tatil mi?

Yozgat okullar tatil mi 17 Şubat | Yozgat yarın okullar tatil mi?

Yozgat’ta eğitime kar arası verildi. Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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