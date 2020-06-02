Youtube'un o özelliği Android'e geliyor!
Dev video paylaşım platformu Youtube, İOS kullanıcıları için yayınladığı filtre özelliğinin Android cihazlarda da kullanılabilir hale getirileceğini açıkladı.
Dünyanın en aktif kullanılan video paylaşım platformu Youtube, Ocak ayında İOS işletim sistemine sahip cihazlar için yayınladığı abone olunan kanallar tarafından yayınlanan videoları daha kolay bir şekilde görebilmeyi sağlayacek 'filtre' özelliğinin Android kullanıcıları için de kullanılabilir hale getirileceğini açıkladı.
Yeni filtreleme özelliğinin tüm Android kullanıcıları için önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.