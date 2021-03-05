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Dünya YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki'den Donald Trump açıklaması
Dünya

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki'den Donald Trump açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada eli kolu bağlanan eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, açıklama yaptı. Wojcicki ‘şiddet tehdidi’ azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:20:00 -
YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki'den Donald Trump açıklaması

ABD'de 6 Ocak kanlı Kongre baskınında eski Başkan Donald Trump'a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni gelişme yaşandı.

Sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.

Sosyal medya yasakları

ABD'de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube'ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.

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