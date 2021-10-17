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Ekonomi

Youtuber’lara stopaj geliyor

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:02:00 -
Youtuber’lara stopaj geliyor

Düzenlemeyle Youtube fenomenleri, aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Elektronik ortamda vergi uygulamaları genişletilecek. Vergi Usul Kanunu’na ‘elektronik defter beratı’ ve ‘elektronik muhasebe fişi’ tanımları ilave edilecek. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma olanağı tanınacak.

Ayrıca yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 800 bini aşkın esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Çiftçilerin de mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintileri kaldırılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler iade edilecek. Çiftçiye 3 buçuk milyar lira ek ödeme yapılacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamaya katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10’u, ÖTV ve KDV dışında tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanacak. Parlamentodan geçen kanun teklifiyle 4’üncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor. Konaklama Vergisi 1 Ocak 2023 tarihine erteleniyor.

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