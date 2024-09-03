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Sosyal Medya Youtuberlara kötü haber! RTÜK'ten yeni karar
Sosyal Medya

Youtuberlara kötü haber! RTÜK'ten yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:33:00 - 2024-09-03 19:33:37
Youtuberlara kötü haber! RTÜK'ten yeni karar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'daki içeriklere müdahale edilmediğini ancak tüm yayınların RTÜK denetiminde olduğunu belirtti. Şahin, YouTube'da yayın yapanların lisans almasının zorunlu olduğunu ve denetim için yapay zeka kullanıldığını vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

“Lisans almak zorundalar”
Youtube ile ilgili çalışmaların bir müdahale olmadığını kaydeden Şahin, "Youtube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor" diye konuştu.

"Yasa çıkmadan da lisans alınabilir"
Youtube ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Şahin, "Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir" dedi.

Şahin, sokak röportajları ile ilgili tartışmaya ilişkin olarak da şu mesajları verdi:
"Biz yayınların tamamının denetim yetkisine sahibiz. Devlet sanki acziyet içerisindeymiş gibi algı yaratılıyor. BTK veya Youtube üzerinden bu röportajları hep uyardık. Gördük ki, çekidüzen vermek şöyle dursun, global anlamda yayın yapan haber programlarından sonra verilmeye başlandı. Dilruba olayı da benim açıklamam sonrasında oldu. Kim olsa tutuklanırdı”

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