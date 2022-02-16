YouTube'dan yeni özellik geldi! Artık yapılan yorumlar...

ABD merkezli popüler video platformu YouTube, masaüstü web sürümünde kullanıcıları oldukça rahatlatması beklenen yeni bir özelliği test etmeye başladı. Söz konusu özelliğin, video oynatma penceresinin yanına kaydırılabilir bir yorum bölümü ekleyeceği ifade edildi. Kullanıcıların böylece, izledikleri videoya ilişkin yorumları ekranı aşağı kaydırmak zorunda kalmadan kolayca okuyabileceği belirtildi.

Beebom'dan aktarılan habere göre; YouTube, yeni özellik ile birlikte canlı yayınlarda olduğu gibi yorum bölümünün videonun sağ tarafında açılmasını mümkün kılacak. Böylece kullanıcılar, video izlerken yorumlara erişebilecek. Platform, test edilen özelliği sınırlı bir süreliğine 'YouTube Premium' abonelerinin beğenisine sunacak. Özellik, "Premium" aboneleri için 22 Şubat'a kadar kullanılabilir olacak.

Video oynatılırken kullanıcı arayüzünde 2 ayrı panel görülecek

Bununla birlikte; video oynatılırken artık, kullanıcı arayüzünde teknik olarak 2 ayrı panel görülecek. Sol panelde, kanala ilişkin detaylar ve "Abone Ol" butonu yer alacak. Sağ panelde ise toplam yorum sayısıyla birlikte, en çok öne çıkan yorumlar görüntülenecek. Video izlerken tüm yorumları okumak isteyen kullanıcılar, yorum paneline tıkladıklarında videonun sağ tarafına kaydırılabilir yorum bölümünü taşıyabilecek. Bu sayede artık, yorumlar okunurken video izleme deneyimi bölünmeyecek.

Tam ekran moduna geçilmesi durumunda ise kullanıcıların, yorumları okumak için yine ekranı aşağı kaydırması gerekecek. YouTube, 22 Şubat'a kadar devam edecek olan test süreci boyunca kullanıcılardan geri bildirimleri toplayacak. Daha sonra yeni arayüz, gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından yaygın kullanıma açılacak.