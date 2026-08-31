Hürmüz’de tansiyon zirvede! Saldırılar petrol fiyatlarını uçurdu

Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasında artan askeri gerilim küresel petrol piyasalarına doğrudan yansıdı. Karşılıklı saldırıların ardından haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yüzde 2’yi aşan yükseliş kaydedildi.

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 05.41 itibarıyla 2,51 dolar, yüzde 2,85 değer kazanarak varil başına 90,61 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise 2,13 dolar, yüzde 2,55 artışla 85,53 dolardan işlem gördü.

ABD LARK ADASI’NI VURDU, İRAN KARŞILIK VERDİ

Piyasalardaki sert hareketliliğin arkasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan askeri gelişmeler bulunuyor.

ABD güçleri pazar günü İran’a ait Lark Adası’nda bulunan iki fırlatma sistemini hedef aldı. Tahran ise saldırıya Ürdün’deki iki ABD hava üssünü vurarak karşılık verdi.

Karşılıklı saldırılar, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimin daha da artabileceği endişesini beraberinde getirdi.

PETROLDE 93,50 DOLAR SENARYOSU

IG piyasa analisti Tony Sycamore, gelişmelerin yeni bir tırmanma aşamasına işaret ettiğini belirterek sürecin günler veya haftalar boyunca devam edebileceğine dikkat çekti.

Sycamore'a göre WTI petrolünün 85,80-85,90 dolar bandındaki direnci aşması ve askeri gerilimin yükselmeye devam etmesi halinde fiyatlarda yeni seviyeler gündeme gelebilir.

Böyle bir senaryoda ilk önemli seviye geçen hafta görülen 87,69 dolar, sonraki hedef ise temmuz ayında kaydedilen 93,50 dolarlık zirve olarak gösteriliyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİ SAYISI DÜŞTÜ

Piyasaların gözü bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine çevrildi.

Deniz taşımacılığı verilerine göre hafta sonunda boğazdan geçen ve takip edilebilen emtia gemilerinin sayısı günde beşe kadar geriledi.

ANZ analistleri ise boğazdan petrol akışının artmasının arz kesintisine ilişkin endişeleri bir ölçüde sınırladığına dikkat çekti. Ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik kalıcı bir anlaşmaya nasıl ulaşılacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

TRUMP'TAN STRATEJİK PETROL REZERVİ HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump da enerji arzına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Venezuela ile kısa süre önce imzalanan anlaşma kapsamında alınacak petrolün ABD Stratejik Petrol Rezervi'nin yeniden doldurulmasında kullanılacağını açıkladı.

ABD rezervlerinin 44 yılın en düşük seviyelerine yaklaşması, Hürmüz'deki gelişmelerle birlikte enerji piyasalarının yakından takip ettiği bir başka başlık olarak öne çıkıyor.