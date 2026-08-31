Yine ölüm yolu yine kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!
Erzurum'da 'ölüm yolu' olarak isimlendirilen Oltu-Erzurum kara yolunda otomobilin yol genişletme çalışması yapılan alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'da 'ölüm yolu' olarak isimlendirilen Oltu-Erzurum kara yolunda otomobilin yol genişletme çalışması yapılan alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Kazada araçtaki Canpolat K., Ahmet Emin Ö. ile Yiğit Can Ç. hayatını kaybetti.
Bölgede son yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle yolun tehlikeli bölümünde kalıcı önlemler alınmasını istiyor.
Bölge sakinleri, yıllardır kazaların yaşandığı güzergâhta kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirterek, alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Vatandaşlar, kaçış rampası gibi tedbirlerin yanı sıra yolun güvenli hale getirilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını talep ediyor.
Siyasetçilerin seçim dönemlerinde bölge için tünel yapılacağı yönünde sözler verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Artık yeni kazaların yaşanmasını ve canların yanmasını istemiyoruz. Bu yola kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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