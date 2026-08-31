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Dünya “Putin’in akıl hocası” taşı gediğine koydu! İslam karşıtı Yahudi dostları tam bir ikiyüzlü
Dünya

“Putin’in akıl hocası” taşı gediğine koydu! İslam karşıtı Yahudi dostları tam bir ikiyüzlü

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"Putin’in akıl hocası" taşı gediğine koydu! İslam karşıtı Yahudi dostları tam bir ikiyüzlü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikasını şekillendiren isim olduğu ileri sürülen ve Avrasya politikasının mimarı olarak tanınan Rus ideolog Alexander Dugin, Batı’nın İslam’a yönelik menfi tutumunu eleştirdi. Dugin, Yahudilere verilen sonsuz imtiyazın “tam bir ikiyüzlülük” olduğunu savundu.

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Rusya'nın önde gelen aşırı milliyetçi siyaset bilimcisi ve Neo-Avrasyacı ideologu Aleksandr Dugin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve Batı dünyasının Orta Doğu ile inanç eksenli politikalarını hedef aldı. Dugin, Batı topraklarında yükselen Müslüman karşıtlığı ile Yahudiliğe verilen koşulsuz destek arasındaki teolojik ve sosyopolitik çelişkileri sert bir dille eleştirdi.

İSLAM İSA’YI PEYGAMBER OLARAK KABUL EDER

Dugin, dinler tarihi ve teolojik doktrinler üzerinden kurduğu analizinde, Hristiyanlık ile İslam arasındaki inançsal bağın, Hristiyanlık ile Yahudilik arasındaki bağdan bazı açılardan daha yakın olduğunu vurguladı. İslam inancında Hz. İsa’nın (İsa Mesih) kritik bir yere sahip olduğunu anımsatan Dugin, şu ifadeleri kullandı:

“Yahudilik, Hristiyanlıktan İslam’dan çok daha uzaktır. İslam en azından İsa Mesih'i 'peygamber' ve Kurtarıcı olarak tanır. Yahudilik ise İsa Mesih'ten nefret eder ve onun kutsallığını tamamen reddeder.”

“AMERİKAN TOPRAKLARINDAKİ POLİTİKA İKİYÜZLÜLÜKTÜR”

Rus ideolog, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kamuoyunda ve yönetiminde gözlemlenen jeopolitik refleksleri de eleştirdi. Batı’da Müslüman topluluklara yönelik dışlayıcı dil ve nefret söylemleri üretilirken, Yahudiliğe ve Tel Aviv çizgisine verilen kayıtsız şartsız desteğin rasyonel bir temeli olmadığını belirtti.

Dugin, “Bu yüzden Amerikan topraklarında Müslümanlara duyulan nefret ve Yahudiliğe verilen tam destek ikiyüzlü bir sahtekârlıktır.” dedi.

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