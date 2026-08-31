Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

Parma hem Fenerbahçe hem de Diego Carlos ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı... Ancak İtalyan ekibinden çok Fenerbahçe mutlu oldu. Sambacı stoper bu sabah erken saatlerde İtalya'ya uçacak ve Parma için sağlık kontrolünden geçecek. Ardından kendisini Parma'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu transferdeki en kritik detay ise pasaportu. Serie A kuralları gereği kulüpler sadece 2 AB dışı oyuncu oynatabiliyor. Parma'da bu kontenjanın ilk sırası halihazırda David Romero tarafından doldurulmuş durumda.