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Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

Fenerbahçe yabancı kontenjanı yüzünden bir çöp transferini daha gönderiyor...

#1
Foto - Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

Fenerbahçe, yaz başından beri gitmesi beklenen Diego Carlos'tan bugün kurtuluyor... Serie A ekibi Parma ile her konuda anlaşmaya varan Brezilyalı, sağlık kontrolleri ve resmi imza için bu sabah Çizme'ye uçuyor.

#2
Foto - Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

Parma hem Fenerbahçe hem de Diego Carlos ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı... Ancak İtalyan ekibinden çok Fenerbahçe mutlu oldu. Sambacı stoper bu sabah erken saatlerde İtalya'ya uçacak ve Parma için sağlık kontrolünden geçecek. Ardından kendisini Parma'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu transferdeki en kritik detay ise pasaportu. Serie A kuralları gereği kulüpler sadece 2 AB dışı oyuncu oynatabiliyor. Parma'da bu kontenjanın ilk sırası halihazırda David Romero tarafından doldurulmuş durumda.

#3
Foto - Yerine gelecek isimler varken: Fenerbahçe sonunda kurtuluyor Carlos'tan...

Diego Carlos'un çifte vatandaşlığının bulunması ve İspanyol pasaportu taşıması, Parma yönetiminin elini rahatlattı. Brezilyalı stoper pasaportu sayesinde Parma'ya gitti, Fenerbahçe kurtuldu.

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