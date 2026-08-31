Siyonist siyasetçiden tarihe geçecek itiraf: İsrail denince akla SOYKIRIM geliyor

İsrail’in eski Başbakanı ve muhalefetteki Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, ülkesinin uluslararası arenadaki imajına ve yaklaşan erken seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Bennett, İsrail’in özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kamuoyunda tarihin en büyük itibar krizini yaşadığını ve ülkesinin adının ağır ithamlarla anıldığını itiraf etti.

“İSRAİL DEYİNCE AKLA 'BEBEK KATİLLERİ' VE 'SOYKIRIM' GELİYOR”

Bennett katıldığı bir podcast yayınında şunları söyledi:

“Bugün bir Amerikan öğrencisine 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. Durum maalesef bu. İtalya derseniz akıllarına 'makarna, spagetti' geliyor; ancak İsrail derseniz 'bebek katilleri' yanıtını alıyorsunuz. Markamız tamamen zedelendi.”

NETANYAHU’YA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

İsrail iç siyasetindeki liderlik krizine de değinen Bennett, Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davalarına ilişkin ilginç bir öneride bulundu. Netanyahu’nun siyasi hayattan tamamen çekilmesi karşılığında hakkında devam eden davalarda kendisine bir af (yargı muafiyeti) tanınmasını desteklediğini belirten Bennett, şu ifadeleri kullandı:

“O artık genç bir Yahudi değil. Onu hapishanede, turuncu bir mahkûm üniforması içinde görmek istemiyorum. Ülkenin selameti için siyaseti bırakması şartıyla bu af değerlendirilmelidir.”

İSRAİL'DE SEÇİM SÜRECİ

Bennett’in bu çıkışları, İsrail’de suların durulmadığı ve sandık senaryolarının konuşulduğu kritik bir seçim sürecinin ortasında geldi. Netanyahu hükümetinin Gazze ve bölgesel savaş politikaları nedeniyle hem içeride hem dışarıda sıkışması, erken seçim baskılarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Siyasi analistler, Bennett’in Netanyahu’ya yönelik "onurlu çıkış/af" teklifinin ve ABD kamuoyuna dair uyarılarının, yaklaşan seçimlerde merkez-sağ seçmeni kendi partisi Birlikte (Together) çatısı altında toplama stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor. Kamuoyu yoklamaları, İsrail seçmeninin askeri ve diplomatik yıpranma nedeniyle yeni bir liderlik arayışında olduğunu gösteriyor.