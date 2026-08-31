Göğsünden bıçaklandı! Milli antrenör İstanbul’da öldürüldü
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İstanbul Sancaktepe’de milli antrenör Funda Bakış, daha önce kendi spor salonunda çalışan genç kadınla yaşadığı tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın arkasından alacak verecek anlaşmazlığı çıktı.
İstanbul Sancaktepe’de acı bir olay yaşandı. Milli antrenör Funda Bakış, eski çalışanıyla alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 kişi yakalandı
Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Z.G'yi yakaladı. Araştırmada, şüpheli Z.G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek, bu kişiye para verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.