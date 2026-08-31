Mekke İttifakı İstanbul’da toplanıyor! Üç ülke savunmada yol haritasını belirleyecek

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik savunma iş birliğinde önemli bir adım daha atılıyor.

Üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki ortaklığın geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirecek.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki çalışmalara stratejik yön vermesi planlanan komitede üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN ÜÇ KRİTİK İSİM

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun katılması öngörülüyor.

Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’in yer alması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından temsil edilmesi planlanıyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK ÜRETİM MASADA

İstanbul'daki kritik buluşmanın en önemli gündem maddelerinden birini savunma sanayisindeki iş birliğinin derinleştirilmesi oluşturacak.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılması ve uluslararası güvenlik meseleleri toplantıda ele alınacak.

Savunma sanayisinde ortak üretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ilerletilmesi de görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE MÜŞTEREK ADIMLAR

Üç ülkenin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmaların güçlendirilmesi ve bu alandaki müşterek hareket kabiliyetinin artırılması da İstanbul toplantısının önemli başlıklarından biri olacak.

Komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarını yönlendirecek sekretarya ve diğer mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi planlanıyor.

Böylece Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar için ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

BÖLGESEL GÜVENLİKTE YENİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik hedefleri de değerlendirilecek.

Anlaşmanın çatışma yerine huzur ve refahı önceleyen, üç ülkenin savunma ve güvenlik kabiliyetlerini ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği modeli ortaya koyması bekleniyor.

İlk toplantının İstanbul'da gerçekleştirilmesi ise Türkiye'nin oluşturulan yeni savunma ve güvenlik mekanizmasındaki merkezi konumunu bir kez daha öne çıkaracak.