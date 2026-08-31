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Gündem Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
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Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

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Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne (ŞİÖ) katılmak üzere Ankara Havalimanı'ndan Kırgızistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Zirve 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek’te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ HAKKINDA

ŞİÖ'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün 36 milyon kilometrekarelik bir alanı ve 3,4 milyardan fazla nüfusu kapsayan 10 üye devleti bir araya getiriyor.

Küresel ekonomideki ağırlığı her geçen gün artan örgüt, dünya GSYİH'sinin yaklaşık dörtte birini ve uluslararası ticaretin yüzde 15'inden fazlasını temsil ediyor.

ŞİÖ'nün temelleri, 15 Haziran 2001 tarihinde Şanghay'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin katılımıyla atıldı.

Başlangıçta 6 üye ile yola çıkan örgüt, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın ve 2024'te ise Belarus'un katılımıyla büyük bir aileye dönüştü.

Örgüt, karşılıklı güveni, dostluğu ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, yeni tehditlere birlikte karşı koymak, çeşitli alanlarda etkili ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı teşvik etmeyi öncelikli hedefleri arasında bulunduruyor.

ŞİÖ bünyesinde Afganistan ve Moğolistan "gözlemci" statüsünde yer alıyor. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'dan oluşan 15 ülke ise "diyalog ortağı" olarak örgütle stratejik bağlarını sürdürüyor.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ŞİÖ üye ülke liderlerin zirvesine ev sahipliği yapacak.

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