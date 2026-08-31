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Ekonomi 'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar
Ekonomi

'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar

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'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar

Ukrayana ile savaşın şiddetlendiği dönemde Türk elmasına yoğun talep gösteren Rusya ürün tedarikini yavaşlatma kararı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’den Rusya’ya elma sevkiyatı bu yıl temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 kat azaldı. Ocak-temmuz dönemindeki sevkiyat da yıllık bazda düşüş gösterdi.

Türk çiftçiler, bu yıl temmuz ayında Rusya pazarına 419 bin dolarlık elma sattı. Bu tutar, haziran ayındaki 2,2 milyon dolarlık satışa göre 5,3 kat daha düşük gerçekleşti. Yıllık bazda ise sevkiyat 6,1 kat azaldı.

 

Türk şirketlerinin ocak-temmuz döneminde Rusya’ya yaptığı toplam elma sevkiyatı 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 kat daha düşük oldu.

Temmuz ayında en fazla Türk elması satın alan ülke 17,7 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı 886 bin dolarla Lübnan izlerken, Rusya üçüncü sırada yer aldı. İlk 5 alıcı arasında 370,3 bin dolarla Hindistan ve 305,6 bin dolarla Libya da yer aldı.

 

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