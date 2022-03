Youtube'dan Hocalı sansürü

YouTube, ABD'de Türk toplumuna yönelik yayın yapan TASC TV'ye erişim engeli getirdi. TASC TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Doğan, Youtube hesaplarına yükleme yapamadıklarını ve canlı yayın girişimlerinin engellendiğini söyledi.

Gökhan Doğan, New York saati ile dün yaklaşık 12.00'den itibaren Youtube hesaplarına yükleme yapamadıklarını ve canlı yayın girişimlerinin engellediğini belirterek "Daha önce de benzeri müdahaleler yapılmıştı, bunların arkasında örgütlü bir şekilde ABD'deki Ermeni lobisi ve FETÖ unsurlarının olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Gerçekleri anlatacağız

Youtube'un engellemenin ne kadar süreceği konusunda bilgilendirme yapmadığını belirten Doğan, TASC TV'yi yayına sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Doğan, "Basın ve ifade özgürlüğü ile her fırsatta övünen Amerika'da TASC TV'ye yapılan bu engelleme gerçekten kabul edilemez. Biz her şeye rağmen her fırsatta gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz" dedi. TASC TV'nin yayın hayatına başlaması Türkiye ve ABD'de geniş yankı uyandırmıştı.

