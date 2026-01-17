En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!
Dünyanın endişe ile izlediği ABD-İran gerilimi sonrası, en çok İranlının yaşadığı ülkeler merak konusu oldu. Peki İran dışındaki hangi ülkede kaç İranlı yaşıyor?
EN ÇOK İRANLININ OLDUĞU ÜLKELER AÇIKLANDI! Son yıllarda İran’dan yurt dışına yönelen göç dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eğitim, ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi farklı gerekçelerle gerçekleşen bu hareketlilik, İran diasporasını dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi. İran vatandaşlarının en çok taşındığı ülke biraz düşündürdü...
ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR! ABD ve İran arasındaki gerginliğin büyümesi, İran'dan bir göç dalgasının yaşanma ihtimalini artırıyor... Yaklaşık doksan milyona yaklaşan toplam nüfusa sahip olan İran’da, nüfusun önemli bir bölümü artık ülke sınırları dışında hayat kuruyor.
İŞTE EN FAZLA İRANLININ OLDUĞU ÜLKELER!
15) DANİMARKA
14) AVUSTURYA
13) HOLLANDA
12) AVUSTRALYA
11) IRAK
10) BİRLEŞİK KRALLIK
9) FRANSA
8) TÜRKİYE
7) İSVEÇ
6) israil
5) KANADA
4) ALMANYA
3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
2) KUVEYT
1) ABD
