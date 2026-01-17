En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

EN ÇOK İRANLININ OLDUĞU ÜLKELER AÇIKLANDI! Son yıllarda İran’dan yurt dışına yönelen göç dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eğitim, ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi farklı gerekçelerle gerçekleşen bu hareketlilik, İran diasporasını dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi. İran vatandaşlarının en çok taşındığı ülke biraz düşündürdü...