SON DAKİKA
Dünya
En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

Dünyanın endişe ile izlediği ABD-İran gerilimi sonrası, en çok İranlının yaşadığı ülkeler merak konusu oldu. Peki İran dışındaki hangi ülkede kaç İranlı yaşıyor?

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

EN ÇOK İRANLININ OLDUĞU ÜLKELER AÇIKLANDI! Son yıllarda İran’dan yurt dışına yönelen göç dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eğitim, ekonomi, siyaset ve güvenlik gibi farklı gerekçelerle gerçekleşen bu hareketlilik, İran diasporasını dünyanın birçok noktasında görünür hale getirdi. İran vatandaşlarının en çok taşındığı ülke biraz düşündürdü...

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR! ABD ve İran arasındaki gerginliğin büyümesi, İran'dan bir göç dalgasının yaşanma ihtimalini artırıyor... Yaklaşık doksan milyona yaklaşan toplam nüfusa sahip olan İran’da, nüfusun önemli bir bölümü artık ülke sınırları dışında hayat kuruyor.

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

İŞTE EN FAZLA İRANLININ OLDUĞU ÜLKELER!

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

15) DANİMARKA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

14) AVUSTURYA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

13) HOLLANDA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

12) AVUSTRALYA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

11) IRAK

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

10) BİRLEŞİK KRALLIK

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

9) FRANSA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

8) TÜRKİYE

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

7) İSVEÇ

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

6) israil

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

5) KANADA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

4) ALMANYA

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

3) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

2) KUVEYT

Foto - En fazla İranlının yaşadığı ülkeler belli oldu! İlk sıradaki ülke şaşırttı!

1) ABD

