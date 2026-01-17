  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pangolin evlerine büyük ilgi En iyi kazandıran meslek belli oldu: 250 bin lira maaş vadediyor! Herkesin emekli maaşı değişiyor! Yeniden hesaplanacak Bu rakam, alacak olanı da satacak olanı da afallatır! Gram altında 8 bin lira bombası Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler Dünyanın en ilginç mimari yapıları belli oldu! Türkiye’den bakın nereler var Film karesi değil gerçek! Tepki çeken gelenek tepki topladı Sır gibi saklanan 6. nesil savaş uçağı için dev iş birliği kapıda! Ve dikkat çeken hamle geldi Vidasına kadar yerli! Hatay’da üretiliyor, tam 50 ülkeye satılıyor Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
AA Giriş Tarihi:

Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Dünya üzerinde haydutluk Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

KULE SAYISI 410'A ÇIKTI - Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 410 oldu.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı. Perşembe gününü 63,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,22 dolar düzeyinde kapattı.

#5
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

CHP’li İBB yönetimindeki yolsuzluk kanalizasyonu patladı! Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23