Gömlek düğmesiyle kayıt yapıyorlar!

Gömlek düğmesi boyutundaki yapay zekalı cihaz, toplantıları gizlice kaydedip metne döküyor ve saniyeler içinde özetliyor.

Yeni cihaz, gömlek düğmesi ya da kolye boyutlarına yakın bir ölçüyle geliyor; biraz daha kalın bir yapıya sahip. Takılmasına veya farklı şekillerde kullanılmasına imkan tanıyan bir tasarımla öne çıkıyor. Kıyafetlere tutturulabiliyor ya da manyetik yüzeylere yapıştırılabiliyor. Böylece herkes, bilgileri kaydetme ve saklama konusunda pratik bir çözüm sunan “Soundcore Work” ses kayıt cihazına sahip olabiliyor.

Bu kayıt cihazını farklı kılan en önemli unsur, yapay zeka destekli çalışması ve son derece küçük bir boyuta sahip olması. Bu özellikleriyle tüm mevcut kayıt ve arama teknolojilerine güçlü bir rakip olmayı hedefliyor.

Anker’e bağlı küresel marka Soundcore, yapay zeka ile çalışan yeni ses kayıt cihazı Work’ü, ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026 fuarı kapsamında tanıttı. Bu adım, özellikle akıllı telefonlara ya da not alma uygulamalarına bağımlı kalmadan toplantı ve dersleri kaydetmek isteyen profesyonelleri ve öğrencileri hedefliyor.

Yeni cihaz, gömlek düğmesi veya kolye boyutlarına yakın ölçülerde ve biraz daha kalın bir yapıda. Tasarımı sayesinde kıyafete takılabiliyor, manyetik yüzeylere yapıştırılabiliyor ya da kolye gibi boyna asılabiliyor.

Amaç, toplantılar veya resmî görüşmeler sırasında doğal ve dikkat çekmeyen bir kayıt deneyimi sunmak. Küçük boyutuna rağmen cihaz, odanın farklı noktalarından net ses alabilen çift mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Soundcore, bu yüksek ses kalitesinin %97’ye varan metne döküm doğruluğu sağladığını belirtiyor. Eşlik eden uygulama sayesinde kullanıcı, kaydın tam metnine ek olarak, en önemli noktaları öne çıkaran akıllı bir özet elde ediyor. Bu da uzun toplantıları gözden geçirmek için harcanan zamanı büyük ölçüde azaltıyor.

Cihaz, çift dokunuş özelliğine sahip. Kullanıcı, önemli bir bilgi duyduğunda cihaza iki kez dokunarak bu kısmın işaretlenmesini sağlıyor. Yapay zeka daha sonra bu bölüme metin dökümünde ve özetlemede öncelik veriyor. Bu özellik, uzun kayıtlar içinde manuel arama yapma sorununa pratik bir çözüm sunuyor.

Ayrıca kayıt başlatma ve durdurma için fiziksel bir düğme, onay için ışıklı göstergeler ve hafif titreşim bulunuyor; bu da kullanıcıya net bir kontrol sağlıyor. Güvenlik tarafında ise cihaz, AES-256 şifreleme desteği sunuyor