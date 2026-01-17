Kombi bacası felakete yol açtı! 8 kişi zehirlendi

  • İSTANBUL
Elazığ'da kombi bacasının yerinden çıkması sonucu, aynı evdeki 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Evden birinin uyanarak durumu fark edip ekiplere haber vermesi, facianın önüne geçti.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Zehirlenen şahıslardan biri uyanıp durumu fark edince, tüm aile fertlerini uyandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeri giren doğal gaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.

Öte yandan, aile fertlerinden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından eve geri geldiği öğrenildi.

"Allah'tan uyanmışlar"

Evin içerisinde 8 kişi olduğunu dile getiren apartman sakinlerinden Gürhan Turhan, "Bunlardan 4'ü çocuk 4'ü yetişkindi. Akşam da hastaneye götürmüştük. Biz soğuk algınlığı diye düşündük. Gece bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark edememişler ve zehirlenmişler. Allah'tan uyanmışlar. Vatandaşlar bu soğuk günlerde dikkat etsinler. Baca yerinden çıkmıştı. Bu akşam yine götürmüştük. Dünden bu yana üşütme gibi sıkıntıları vardı ama üşütme değilmiş doğalgazmış. Farkına varmadık, kokusu olmadığı için bilemedik" dedi.

