  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek
Aktüel

Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:11:12 -
Youtube, Kovid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

ANKARA (AA) - Video paylaşım sitesi YouTube, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, siteden yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki Youtube şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

YouTube'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, YouTube, kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!
Gündem

Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan’da gündem Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni çalışmaları. Atina’da Oruç Reis’in Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağı tartışıl..
KKTC'de saflar netleşiyor
Dünya

KKTC'de saflar netleşiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak Cumh..
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay