Youtube kanalı çalınan Ruhi Çenet maddi kaybını açıkladı! Miktarı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü Youtuber Ruhi Çenet, bir hafta arayla iki kez çalınan YouTube kanalı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çenet, 10 Nisan'dan bugüne kadar kaybettiği para miktarını açıkladı.

Türkiye'nin en eski ve ünlü YouTuber'ları arasında yer alan Ruhi Çenet, yaklaşık 1 aydır zor günler geçiriyor.

Çenet, milyonlarca takipçisi bulunan YouTube kanalını iki kez kripto para dolandırıcılarına kaptırdı.

Daha önce konuya ilişkin bir açıklama yapan Ruhi Çenet, YouTube kanalını geri aldığını duyurmuştu.

Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması yalnızca videolarının silinmesine değil, maddi zarara girmesine de yol açtı. 10 Nisan tarihinde çalınan hesabın bir süre hacker'larda kalması, Ruhi Çenet'in YouTube'dan kazandığı parayı da kaybetmesine neden oldu.

Ünlü isim, bugün konuyla ilgili bir açıklama yaparak kaybı hakkında bilgi verdi.

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Ruhi Çenet'in X hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan'dan bu yana tam 1 milyon TL zarara uğradığını söyledi.

Çenet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda."