Ekrandaki görüntüyü kaydetme | Youtube üzerinden her gün binlerce canlı yayın yapılıyor. Yayınları kaydetmek isteyenler ise bunun bir yolu olup olmadığını araştırıyor. Peki, Youtube canlı yayınını kaydetmek mümkün mü?

YouTube canlı yayın kaydetme

Youtube’dan video indirmek veya canlı yayın kaydetmek mümkün değil. Video indirmek için başka siteler kullanılıyor. Youtube indirme sitelerinde arzu ettiğiniz videoyu istediğiniz formatta indirmeniz mümkün. Söz konusu dosya video olarak da ses olarak da indirilebilir. Peki, canlı yayın indirmek mümkün mü?

Youtube’da takip ettiğiniz bir canlı yayını doğrudan kaydetmenin bir yolu yok. Ancak bilgisayar ekranını kaydetmenin bir yolu var. Bilgisayarınıza yükleyeceğiniz bir programla ekranınızı sesli olarak kaydedebiliyorsunuz. Bunun için internette ekran screen recorder ya da bilgisayar ekranı kaydetme konularını arattığınızda pek çok programla karşı karşıya geleceksiniz. Program sitelerinden ücretli ve bedava seçenekleriyle bir program indirebilirsiniz. Elbette program indirmeyi düşündüğünüz site hakkında kullanıcı yorumlarını okumalısınız. Böylelikle tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığından emin olabilirsiniz.